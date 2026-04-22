Narni il maestro Giovanni Raspini firma l’anello d’argento 2026

Martedì 21 aprile, nella sala consiliare del Comune di Narni, si è svolta la cerimonia di consegna dell’anello d’argento destinato all’edizione 2026 della Corsa all’Anello. Il maestro Giovanni Raspini ha firmato l’oggetto, che sarà assegnato ai partecipanti della manifestazione. L’evento ha visto la presenza di rappresentanti comunali e membri della comunità locale, che hanno assistito alla consegna ufficiale del premio.

Si è tenuta martedì 21 aprile nella sala consiliare del Comune di Narni la cerimonia di consegna dell’anello d’argento messo in palio per l’edizione di quest’anno della Corsa all’Anello. A realizzarlo è stato il maestro Giovanni Raspini, artista aretino di fama e riconosciuto interprete dell’arte.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate Cento eventi per la Corsa all’Anello, così Narni torna a vivere il MedioevoÈ stata presentata ieri pomeriggio, 11 aprile nella sala consiliare del Comune di Narni la 58esima edizione della Corsa all’Anello. Narni, cinquantottesima edizione Corsa all’Anello: al via alla prevenditaL’appuntamento con la sfida tra i cavalieri dei terzieri di Mezule, Fraporta e Santa Maria è previsto per domenica 10 maggio (ore 15) al Campo de li... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Narni. È del maestro Giovanni Raspini l’anello d’argento 2026; Dell’aretino Giovanni Raspini il premio della Corsa all’Anello di Narni; L’arte di Giovanni Raspini per la Corsa all’Anello; Giovanni Raspini firma l'anello d'argento in palio per la 58esima edizione della Corsa all'Anello. Giovanni Raspini firma l'anello d'argento in palio per la 58esima edizione della Corsa all'AnelloL'azienda di Arezzo realizza e dona il trofeo, l'imprenditore: Inseriti simboli di eternità e della bellezza che domina contro la barbarie ... corrieredellumbria.it Narni. È del maestro Giovanni Raspini l’anello d’argento 2026NewTuscia – NARNI – Si è tenuta stamani (21 aprile) nella sala consiliare del Comune di Narni la cerimonia di consegna dell’anello d’argento messo in palio per l’edizione di quest’anno della Corsa all ... newtuscia.it NARNI (TR): Del maestro Giovanni Raspini l'anello d'argento 2026 Si è tenuta stamani (21 aprile) nella sala consiliare del Comune di Narni la cerimonia di consegna dell’anello d’argento messo in palio per l’edizione di quest’anno della Corsa all’Anello. A re - facebook.com facebook