Narni cinquantottesima edizione Corsa all’Anello | al via alla prevendita

È stata aperta la prevendita dei biglietti per la 58ª edizione della Corsa all’Anello, la tradizionale gara equestre che si svolgerà a Narni domenica 10 maggio. La vendita dei biglietti è ora disponibile, consentendo agli interessati di assicurarsi un posto in vista dell’evento. La data dell’appuntamento è stata comunicata ufficialmente e i biglietti si possono acquistare in anticipo.

L’appuntamento con la sfida tra i cavalieri dei terzieri di Mezule, Fraporta e Santa Maria è previsto per domenica 10 maggio (ore 15) al Campo de li giochi E' stata ufficialmente aperta la biglietteria per la gara equestre della 58esima edizione della Corsa all’Anello- L'evento quest'anno si terrà domenica 10 maggio. L’appuntamento con la sfida tra i cavalieri dei terzieri di Mezule, Fraporta e Santa Maria è alle 15 al Campo de li giochi. Sarà, come sempre, uno scontro diretto durante cui a fare da padrone sono velocità, fermezza, concentrazione, destrezza, mira e grande tecnica. Ogni cavaliere, che parte dallo stallo al centro del campo, deve infatti battere sul tempo l’altro, arrivando per primo al galoppo a infilare l’anello di 6 centimetri di diametro sospeso su un braccio meccanico. 🔗 Leggi su Ternitoday.it Articoli correlati Narni, Giovanni Boccaccio e il Decamerone protagonisti della 58esima edizione della Corsa all'AnelloSarà Giovanni Boccaccio il protagonista della 58esima edizione della Corsa all’Anello di Narni, nel 650esimo anniversario della sua morte. Leggi anche: Roma-Juventus, via alla prevendita: caccia al biglietto aperta