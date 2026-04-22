Il tribunale di sorveglianza di Caltanissetta ha deciso che Sergio Cusumano può tornare a casa per i prossimi diciotto mesi di pena, a causa di motivi legati alla salute. La decisione è stata presa sotto la presidenza della magistrata Renata Fulvia Giunta. Cusumano, coinvolto in un procedimento legato al narcotraffico, potrà quindi scontare i ultimi mesi della condanna presso la propria abitazione ad Agrigento.

Il tribunale di sorveglianza di Caltanissetta, sotto la presidenza della magistrata Renata Fulvia Giunta, ha stabilito che Sergio Cusumano potrà trascorrere i prossimi diciotto mesi di pena presso la propria abitazione ad Agrigento. La decisione riguarda l’uomo di 62 anni, già condannato a un totale di 8 anni e 4 mesi di reclusione nell’ambito dell’inchiesta Kerkent per narcotraffico, figura che risulta legata al boss Antonio Massimino di Villaseta. La misura viene confermata dopo che, circa tre mesi fa, il magistrato di sorveglianza aveva già accolto la richiesta presentata dal difensore Salvatore Pennica per sospendere la detenzione in carcere.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Narcotraffico, Cusumano torna a casa: via i domicili per salute

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