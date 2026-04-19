Accusato di gestire la base leccese del narcotraffico internazionale torna in libertà

Un uomo accusato di essere il referente di una rete di narcotraffico internazionale con base a Lecce è tornato in libertà. Secondo le indagini, sono state sequestrate grandi quantità di cocaina e ingenti somme di denaro. Nonostante le pesanti accuse, il tribunale ha deciso di concedere l’uscita dal carcere. La vicenda riguarda l’attività di un individuo ritenuto al centro delle operazioni locali.

LECCE – Fiumi di coca e contanti, accuse pesantissime di narcotraffico internazionale, ma l’uomo ritenuto dagli inquirenti il referente della base operativa salentina ottiene la libertà.A deciderlo è stato nei giorni scorsi il Tribunale del Riesame di Brescia, composto dalla presidente Marina.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate “L'ordinanza non era tradotta in francese”. E lo straniero accusato di aver violentato un'anziana torna in libertàL'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Pistoia lo scorso luglio non era stata tradotta in francese, la lingua... Leccese rinnova la tessera Anpi: "Scelta di campo, sicurezza e libertà non sono in contrapposizione"Il sindaco di Bari ribadisce l’impegno antifascista: "La violenza non può giustificare restrizioni delle libertà fondamentali" Il sindaco di Bari... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Che fare dei mosaici di un prete accusato di abusi sessuali?; Accusato di aver intascato i pagamenti dei clienti: indagato commis di sala del ristorante; Omicidio Rogoredo, Cinturrino in aula per l'incidente probatorio; Scandalo in California, il candidato governatore dem Eric Swalwell accusato di stupro e molestie. Accusato per false fatture e prosciolto nel penale, ma il Fisco chiede all'imprenditore (malato da tempo) più di un milioneAccusato di aver contabilizzato fatture false emesse dai suoi fornitori, finisce sotto doppio processo, penale e tributario, ma mentre dal primo viene prosciolto «perché il fatto ... ilmessaggero.it L’AQUILA – 16enne macedone accusato di tentato omicidio per la coltellata al coetaneo egiziano. L’ipotesi dei futili motivi alla base della lite scricchiola: aggressione preparata con premeditazione. - facebook.com facebook Ai #domiciliari #vito lorusso, l'oncologo accusato di aver intascato denaro dai pazienti oncologici x.com