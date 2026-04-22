Roberto Vannacci ha aperto ufficialmente la nuova sede di “Futuro Nazionale” a Napoli. Durante l’inaugurazione, ha dichiarato che la città dimostra calore, affetto, condivisione e curiosità. Vannacci ha aggiunto che non si lasceranno intimidire da chi cerca di disturbare l’evento. La cerimonia ha visto la partecipazione di diversi presenti, mentre l’atmosfera si è svolta senza incidenti.

Roberto Vannacci inaugura la sede di "Futuro nazionale" a Napoli. "È sempre una bellissima sorpresa, Napoli dimostra il suo calore, il suo affetto, la sua condivisione e la sua curiosità. Mi hanno anche imbrattato la sede, io avevo già letto qualche commento, va bene, fanno a gara con quelli di Firenze per chi è più maleducato", ha dichiarato il generale. L'ex leghista ha poi dichiarato: "Non ci faremo intimorire per questi signori, siamo qua e abbiamo tanta gente che è contenta", conclude riferendosi al raid vandalico con cui è stata imbrattata la targa esposta all'esterno della sede al Centro Direzionale. In merito invece alla nascita del partito che sta guidando, il generale l'ha definita "la novità politica più importante degli ultimi 15 anni".🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Napoli, Vannacci inaugura sede “Futuro Nazionale”: “Non ci facciamo intimorire dai vandali”

Notizie correlate

Napoli, Vannacci inaugura la sede campana di Futuro Nazionale(LaPresse) Il leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci arriva al Centro Direzionale di Napoli per il taglio del nastro della sede campana del...

VIDEO/ Futuro Nazionale, Vannacci a Napoli inaugura sede ma antagonisti imbrattano targa: “Maleducati”Tempo di lettura: 3 minutiNeanche il tempo di arrivare, dagli antagonisti c’è già un atto ostile per il generale.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Vannacci a Napoli: atteso in città per l'inaugurazione della sede di Futuro Nazionale; Napoli, Roberto Vannacci inaugura una sede nel Centro Direzionale; Futuro Nazionale, Vannacci a Napoli e Salerno per radicare il partito sul territorio; Roberto Vannacci a Napoli per inaugurare una sede di Futuro Nazionale al Centro Direzionale.

Vandalizzata a Napoli targa sede Futuro Nazionale che si inaugura oggiLa targa di plastica davanti alla sede di Futuro Nazionale, il movimento che fa capo al generale Roberto Vannacci, di cui oggi è prevista l'inaugurazione a Napoli alla presenza dell'europarlamentare, ... ansa.it

Vandalizzata a Napoli la targa della sede di Futuro Nazionale alla vigilia dell’inaugurazione: rivendicato il gestoAlla vigilia dell’inaugurazione ufficiale della sede napoletana di Futuro Nazionale, movimento legato al generale Roberto Vannacci, la targa in plastica è stata imbrattata con vernice rossa ... notizie.it

Vandalizzata a Napoli la targa della sede di Futuro Nazionale che si inaugura oggi - facebook.com facebook

Il fact-checking di Vannacci e Renzi a Pulp Podcast. Abbiamo verificato otto dichiarazioni del presidente di Futuro Nazionale e del leader di Italia Viva, che in alcuni casi hanno detto la verità e in altri sono stati imprecisi. x.com