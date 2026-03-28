Un ex generale ha inaugurato una nuova sede politica chiamata Futuro Nazionale, mentre gruppi di manifestanti hanno contestato l’evento. Durante l’intervento, ha affermato che il partito rappresenta l’unica novità politica degli ultimi anni e ha commentato che intorno al progetto si registra curiosità e interesse. Ha inoltre annunciato che nel 2027 si presenterà alle elezioni regionali e politiche.

“Futuro Nazionale ha un ampio respiro,è l’unica novità politica degli ultimi 15 anni“. Con questa parole trionfalistiche l’eurodeputatoRoberto Vannacciha celebrato l’inaugurazione a Firenze di una nuova sede provinciale del suo partitoFuturo Nazionale, nato lo scorso febbraio a seguito del suo abbandono della Lega. “Il consenso che si sta raccogliendo non si vede solamente oggi qua,lo si vede ogni giorno quando vado in giro, ha aggiunto l’ex generale. Mentre parlava, a pochi metri da lui, alcuni manifestanti hanno contestato la sua presenza in città, esponendo striscioni e lanciando cori. Sulla facciata di un condominio è anche comparsa la scritta“Firenze città antifascista”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Vannacci inaugura sede Futuro Nazionale tra le contestazioni: “Noi unica novità politica degli ultimi anni”

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