Napoli vandalizzata la targa di Futuro Nazionale nel giorno dell'inaugurazione con Vannacci

Durante l'inaugurazione di una sede legata a un movimento vicino a un europarlamentare ex Lega, è stata danneggiata una targa con vernice rossa. L'episodio si è verificato a Napoli e ha coinvolto la targa di Futuro Nazionale. Non sono stati riferiti altri dettagli sull’autore dell’atto né sulle eventuali motivazioni alla base dell’atto vandalico.

Vernice rossa sulla targa della sede del movimento legato al generale ed europarlamentare ex Lega. Rivendicazione del Laboratorio occupato Insurgencia e della Rete "No Kings".🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Vandalizzata la targa della nuova sede di “Futuro nazionale” di VannacciÈ stata vandalizzata a Napoli targa della sede di Futuro Nazionale alla vigilia della sua inaugurazione. Leggi anche: Vandalizzata la targa dell'on. Kelany a Fondi: solidarietà di FdI Altri aggiornamenti Napoli, vandalizzata la targa di Futuro Nazionale nel giorno dell’inaugurazione con VannacciImbrattata con spray la targa all’ingresso della sede di Futuro Nazionale, il movimento di estrema destra legato all'europarlamentare e generale Roberto Vannacci, la cui inaugurazione è prevista ... fanpage.it Napoli, vandalizzata la targa della nuova sede di Futuro NazionaleNapoli - La targa in plastica della nuova sede di Futuro Nazionale Campania, il movimento politico fondato e presieduto dal generale Roberto Vannacci, è stata ... cronachedellacampania.it