Vandalizzata la targa dell' on Kelany a Fondi | solidarietà di FdI

A Fondi, qualcuno ha vandalizzato la targa dell’ufficio dell’onorevole Sara Kelany. Con un pennarello, hanno scritto “Fascisti” e hanno barrato il suo nome con una X. La scena si è scoperta questa mattina, e subito sono arrivate le condanne di Fratelli d’Italia, che ha espresso solidarietà alla collega. La polizia ha avviato le indagini per capire chi sia stato e perché abbia agito così.

Vandalizzata, a Fondi, la targa dell'ufficio dell'onorevole Sara Kelany. Con un pennarello, il suo nome è stato barrato con una X ed è comparsa la scritta “Fascisti”. “La situazione è grave, ma non è seria. Idioti, vandali e provocatori. Se l’intento era intimidire, avete fallito completamente il.🔗 Leggi su Latinatoday.it Approfondimenti su Fondi Kelany Vandalizzata la targa in memoria di Andrea Campagna a Milano È stata danneggiata la targa commemorativa di Andrea Campagna a Milano. Vandalizzata la targa all'ingresso del circolo di Fratelli d'Italia a Pontedera Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Fondi Kelany Argomenti discussi: FONDI | Vandalizzata la targa dell’ufficio di Sara Kelany, la solidarietà di Fratelli d’Italia; Degrado al parco e targa in memoria di Michelle Causa non ripristinata: la rabbia della famiglia della ragazza uccisa a Primavalle; Furia dei vandali nel parco sull'Isonzo: pannelli divelti, mutilata l'orsa di legno; Vandalizzata la targa dell’ufficio della deputata Kelany, la solidarietà di Calandrini. Vandalizzata la targa dell'on. Kelany a Fondi: solidarietà di FdIVandalizzata, a Fondi, la targa dell'ufficio dell'onorevole Sara Kelany. Con un pennarello, il suo nome è stato barrato con una X ed è comparsa la scritta Fascisti. La situazione è grave, ma non è ... latinatoday.it Lucio Battisti e la targa vandalizzata a Rimini, la vedova: Ignoranti, non sanno chi eraRimini, 7 settembre 2025 – Chi ha divelto la targa con il nome di Lucio e l’ha gettata poi tra i cespugli, dimostra di non avere né un briciolo di cultura e storia, né di rispetto. Tu chiamali se ... ilrestodelcarlino.it FONDI | Vandalizzata la targa dell’ufficio di Sara Kelany, la solidarietà di Fratelli d’Italia facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.