Il Napoli sta affrontando una fase di incertezza riguardo alla guida tecnica, nonostante il contratto fino al 2027 con l’attuale allenatore. Mentre si fanno i nomi di possibili alternative, tra cui un ritorno di Sarri e l’apertura di Mancini, si susseguono anche reazioni contrastanti dei tifosi, in particolare nei confronti di Fabregas, criticato pubblicamente. La situazione resta molto dinamica e da seguire nei prossimi giorni.

? In Sintesi Il futuro di Antonio Conte sulla panchina del Napoli è in bilico, nonostante un contratto valido fino al 2027. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha lanciato un chiaro ultimatum: in caso di volontà di addio, la decisione deve essere comunicata subito per non ritardare la programmazione. Conte, dal canto suo, subordina la permanenza a precise garanzie sulla competitività del progetto tecnico. Per evitare il caos post-Spalletti, il club ha già pronto un “Piano B” basato sull’esperienza: in pole position ci sono il grande ex Maurizio Sarri (reduce dallo 0-2 inflitto agli azzurri con la sua Lazio) e Roberto Mancini, attualmente all’Al-Sadd ma possibilista su un ritorno in Serie A.🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - Napoli senza Conte: spunta il ritorno di Sarri, Mancini apre. Fabregas bocciato dai tifosi

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