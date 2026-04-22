Napoli senza Conte | spunta il ritorno di Sarri Mancini apre Fabregas bocciato dai tifosi
Il Napoli sta affrontando una fase di incertezza riguardo alla guida tecnica, nonostante il contratto fino al 2027 con l’attuale allenatore. Mentre si fanno i nomi di possibili alternative, tra cui un ritorno di Sarri e l’apertura di Mancini, si susseguono anche reazioni contrastanti dei tifosi, in particolare nei confronti di Fabregas, criticato pubblicamente. La situazione resta molto dinamica e da seguire nei prossimi giorni.
? In Sintesi Il futuro di Antonio Conte sulla panchina del Napoli è in bilico, nonostante un contratto valido fino al 2027. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha lanciato un chiaro ultimatum: in caso di volontà di addio, la decisione deve essere comunicata subito per non ritardare la programmazione. Conte, dal canto suo, subordina la permanenza a precise garanzie sulla competitività del progetto tecnico. Per evitare il caos post-Spalletti, il club ha già pronto un “Piano B” basato sull’esperienza: in pole position ci sono il grande ex Maurizio Sarri (reduce dallo 0-2 inflitto agli azzurri con la sua Lazio) e Roberto Mancini, attualmente all’Al-Sadd ma possibilista su un ritorno in Serie A.🔗 Leggi su Napolissimo.it
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