Maurizio Sarri e Roberto Mancini per il dopo Conte

Il Napoli sta ancora valutando diverse opzioni per la guida tecnica della squadra dopo l'addio di Conte. Tra i nomi più caldi ci sono Maurizio Sarri e Roberto Mancini, entrambi considerati possibili successori. La società non ha ancora preso una decisione definitiva e continua a monitorare le varie alternative disponibili sul mercato. La scelta del nuovo allenatore rimane uno dei temi principali nelle prossime settimane.

Il Napoli continua a tenere aperto ogni scenario sul futuro della panchina. Prima di tutto ci sarà da capire cosa accadrà con Antonio Conte, ma intanto il club valuta anche le possibili alternative nel caso in cui si arrivi a una svolta a fine stagione. È questa la linea tracciata da Il Mattino. Tra i nomi che tornano con più forza c’è quello di Maurizio Sarri. Un profilo che a Napoli richiama subito una fase molto precisa, fatta di identità forte, calcio riconoscibile e risultati importanti, anche se senza il trofeo che avrebbe consacrato definitivamente quel ciclo. Il quotidiano scrive infatti: “Inevitabile immaginare un piano B. Come l’idea che a Napoli possa ritornare un allenatore come Maurizio Sarri”.🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Maurizio Sarri e Roberto Mancini per il dopo Conte Notizie correlate Roberto Mancini tra i nomi per il dopo Conte a NapoliIl futuro della panchina del Napoli resta legato al confronto tra Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis. Leggi anche: Sarri e Mancini per l’eventuale dopo Conte, due nomi fascia media Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Conte-ADL, incontro a fine stagione: Sarri e Mancini le alternative – Mattino; Il futuro di Conte lontano da Napoli. E spunta l’idea Sarri; DA MANCINI A SARRI, IL NAPOLI PREPARA IL PIANO B IN CASO DI ADDIO DI CONTE; Mancini nomina a sorpresa un insospettabile attaccante per l'Italia: Di Cancellieri se ne parla poco. Maurizio Sarri e Roberto Mancini per il dopo ConteIl Napoli continua a tenere aperto ogni scenario sul futuro della panchina. Prima di tutto ci sarà da capire cosa accadrà con Antonio Conte, ma intanto il club valuta anche le possibili alternative ... forzazzurri.net Napoli, altro che Sarri: ecco che è favorito per il dopo ConteNessun ritorno di Maurizio Sarri ma nemmeno una scommessa italiana più giovane. se Antonio Conte dovesse lasciare il Napoli per la panchoan della Nazionale,. c'è un solo nome in ... torinogranata.it Dibattito aperto: chi è stato il miglior allenatore del Napoli di De Laurentiis Lo Scudetto vinto da Luciano Spalletti e da Antonio Conte, ma anche le grandi emozioni regalate negli anni dalla squadra di Maurizio Sarri ed ancor prima da quella di Walter Ma - facebook.com facebook | “ #Rovella ha avuto il via libera dai medici, farà ancora una settimana a parte e poi tornerà in gruppo, spero che sia disponibile per le ultime partite”. • Maurizio #Sarri, in conferenza x.com