Maurizio Sarri e Roberto Mancini per il dopo Conte

Da forzazzurri.net 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Napoli sta ancora valutando diverse opzioni per la guida tecnica della squadra dopo l'addio di Conte. Tra i nomi più caldi ci sono Maurizio Sarri e Roberto Mancini, entrambi considerati possibili successori. La società non ha ancora preso una decisione definitiva e continua a monitorare le varie alternative disponibili sul mercato. La scelta del nuovo allenatore rimane uno dei temi principali nelle prossime settimane.

Il Napoli continua a tenere aperto ogni scenario sul futuro della panchina. Prima di tutto ci sarà da capire cosa accadrà con Antonio Conte, ma intanto il club valuta anche le possibili alternative nel caso in cui si arrivi a una svolta a fine stagione. È questa la linea tracciata da Il Mattino. Tra i nomi che tornano con più forza c’è quello di Maurizio Sarri. Un profilo che a Napoli richiama subito una fase molto precisa, fatta di identità forte, calcio riconoscibile e risultati importanti, anche se senza il trofeo che avrebbe consacrato definitivamente quel ciclo. Il quotidiano scrive infatti: “Inevitabile immaginare un piano B. Come l’idea che a Napoli possa ritornare un allenatore come Maurizio Sarri”.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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