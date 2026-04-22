Il Napoli sta considerando l'ipotesi di riportare in Italia Rafa Marin, difensore spagnolo attualmente in forza al Villarreal. La società sta analizzando le possibilità di un trasferimento per il giocatore, che ha già avuto esperienze nel campionato italiano in passato. La trattativa potrebbe coinvolgere diversi step prima di arrivare a una decisione definitiva.

Il Napoli sta valutando seriamente di riportare a casa il giovane difensore spagnolo Rafa Marin, attualmente impegnato in Spagna con la maglia del Villarreal. Il centrale nato nel 2002, che l’ultima stagione in Italia ha impiegato in modo molto limitato, punta ora a un ruolo di maggiore rilievo all’interno della rosa partenopea dopo una stagione caratterizzata da una ritrovata continuità nel campionato spagnolo. L’asset economico e il valore di mercato del talento spagnolo. La gestione del cartellino di Marin rappresenta un nodo cruciale per la pianificazione estiva del club azzurro. Al momento, il giocatore è protagonista di una stagione solida in Liga, dove ha collezionato complessivamente 27 presenze tra competizioni nazionali e coppe.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Napoli, scommessa su Rafa Marin: il piano per il giovane spagnolo

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