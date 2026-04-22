Durante una conversazione, un ex calciatore ha commentato l'influenza di un ex allenatore sulla squadra, sottolineando come la sua presenza possa influenzare i giocatori. Ha anche commentato un errore commesso da un attaccante, definendolo un errore evidente. Nel racconto emerge un quadro tra le dinamiche sul campo e le relazioni negli spogliatoi, con riferimenti alle recenti vicende della squadra.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. NAPOLI – Un racconto diretto, tra campo e spogliatoio. Reginaldo, oggi al Magma Napoli, è intervenuto a Radio Punto Nuovo durante “Punto Nuovo Sport”, soffermandosi sulla figura di Antonio Conte e sul momento degli azzurri. Parole forti sul tecnico: «È un allenatore completo. Fuori dal campo è una persona spettacolare, ma quando entra in modalità allenatore cambia tutto». E aggiunge: «Ti entra nella testa, ti martella, ti chiede sempre di più. Ma ti fa crescere». Un ritratto chiaro: «Con lui tanti allenatori si sarebbero dimessi per le difficoltà, lui invece no».🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Napoli, Reginaldo: “Conte ti entra nella testa. Lukaku ha sbagliato”

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