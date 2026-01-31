Napoli e Fiorentina si affrontano in una partita importante, con entrambe le squadre che cercano punti pesanti in classifica. In conferenza stampa, l’allenatore del Napoli, Conte, ha parlato della situazione di Lukaku, che ha giocato solo 19 minuti finora. «Speriamo di recuperare qualcuno», ha detto, lasciando aperta la possibilità di rimescolare le carte in vista delle prossime sfide. Sul match con il Chelsea, Conte ha spiegato di aver valutato attentamente la gara con i londinesi, definendola «positiva», anche se alla fine il risultato non ha premiato

«Chelsea? Ho voluto valutare con loro la gara, che è stata positiva. Lo sforzo prodotto con il Chelsea non è stato premiato. Ci sono rammarico e delusione per l'eliminazione. Ma a livello europeo sappiamo che siamo sulla strada giusta, possiamo toglierci qualche soddisfazione in futuro per quello che facciamo», ha detto Antonio Conte ai microfoni di Dazn prima della sfida contro la Fiorentina di questa sera. «Fino ad ora non siamo stati fortunati e abbiamo avuto diversi infortuni. Lukaku ha giocato 19 minuti nelle ultime due partite, sta accelerando dopo un brutto infortunio. Dobbiamo essere paziente e cercare di giocare qualche partitella in settimana per mettergli minuti nelle gambe. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Napoli-Fiorentina, Conte: «Lukaku? Ha giocato solo 19 minuti. Speriamo di recuperare qualcuno»

Approfondimenti su Napoli Fiorentina

Romelu Lukaku ha recuperato dalle recenti problematiche fisiche e si prepara a scendere in campo con il Napoli.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Napoli Fiorentina

Argomenti discussi: Napoli-Fiorentina, probabili formazioni e dove vederla in tv; Napoli-Fiorentina, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni ufficiali; Come Conte può cambiare il Napoli dopo l'infortunio di Neres: nuovo modulo coi ritorni di Anguissa e Lukaku, l'arrivo di Giovane e il mercato; Ex collaboratore di Conte: Lukaku, non sono ottimista. De Bruyne? Dubito lo rivedremo.

Napoli-Fiorentina, Conte: «Lukaku? Ha giocato solo 19 minuti. Speriamo di recuperare qualcuno»«Chelsea? Ho voluto valutare con loro la gara, che è stata positiva. Lo sforzo prodotto con il Chelsea non è stato premiato. Ci sono rammarico e delusione ... ilmattino.it

Napoli, Conte: Champions? Delusi, ma la strada è quella giusta. Su Lukaku serve pazienza, dobbiamo recuperare infortunatiAntonio Conte, allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN commentando così la sfida contro la Fiorentina (valida per la 23esima giornata del campionato di Serie A) e analizzando quella che ... calciomercato.com

. @SerieA Napoli-Fiorentina, le formazioni ufficiali x.com

FOTO SHOW NM - Napoli-Fiorentina, ecco il nostro focus da bordocampo - facebook.com facebook