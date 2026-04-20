Due uomini hanno rapinato una banca nel quartiere Vomero e sono riusciti a fuggire in circa 40 minuti. La scena si è svolta in un contesto cittadino molto affollato, dove i malviventi si sono mossi tra le persone senza destare sospetti, passando da un punto all’altro della piazza. Sul posto sono intervenuti due pali di vigilanza, che hanno sorvegliato l’area durante l’evento.

Erano lì da un paio di ore, perfettamente mimetizzati in un contesto urbano frenetico e affollato. Magari hanno simulato impegni ordinari, passando da un punto all’altro della piazza, tra un caffè e una sigaretta, senza però mai perdere di vista il proprio obiettivo. È questa una delle ipotesi investigative, che punta a fare chiarezza su quanto avvenuto lo scorso 16 aprile in piazza Medaglie d’Oro. Non si esclude infatti che tra le centinaia di persone che hanno attraversato la zona dell’esterno della filiale di Credit Agricole (o che hanno semplicemente stazionato nella zona) ci fossero due complici della banda del buco. Ipotesi al vaglio, alla luce della necessità di ricostruire la strategia di un colpo pianificato e organizzato da mesi.🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Rapina banca Vomero: «Solo 40 minuti per la fuga», due ?pali? a vigilare la piazza

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