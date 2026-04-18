Rapina in banca a Napoli | due chilometri sottoterra per irrompere nella banca

Giovedì, una rapina si è verificata all’interno di una filiale bancaria a Napoli. I ladri sono penetrati nell’edificio e sono rimasti sottoterra per circa due chilometri prima di entrare nell’istituto. L’assalto è durato circa venti minuti, durante i quali sono stati registrati momenti di grande tensione. La filiale coinvolta si trova nel decimo quartiere della città. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Venti minuti di puro terrore. A raccontare i momenti più difficili della rapina di giovedì all’interno della filiale numero 10 della Crédit Agricole, a Napoli, è una dipendente che sul canale web del Mattino ha scandito tutte le fasi del colpo, fino alla liberazione degli ostaggi. Mentre prosegue la caccia ai dieci “uomini talpa” che attraverso i cunicoli sotterranei sono riusciti a dileguarsi, emergono nuovi particolari investigativi. Una ricostruzione tridimensionale offerta ai carabinieri - titolari delle indagini coordinate dalla Procura - illustra plasticamente il percorso seguito dai malviventi che hanno lavorato a questo colpo per settimane, forse mesi.🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Rapina in banca a Napoli: due chilometri sottoterra per irrompere nella banca Casalnuovo, rubano un bancomat e lo trascinano via con l’auto: il furto nella notte Notizie correlate Rapina a Napoli nella banca Credit Agricole in piazza Medaglie d'Oro, ostaggi liberati dai carabinieriRapina a Napoli nella mattina del 16 aprile presso la banca Credit Agricole in piazza Medaglie D’oro. Rapina a Napoli nella banca Crédit Agricole, il racconto sui ladri "con maschere da personaggi del cinema"Rapinata la Banca Crédit Agricole di piazza Medaglie d’Oro all’Arenella, nel centro di Napoli: almeno tre ladri professionisti, con il volto coperto... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Rapina in banca a Napoli, banditi a colpo sicuro sulle cassette: ipotesi talpa interna; Rapina in banca a Napoli, nei video della sorveglianza le immagini dei rapinatori; Ore 14 Sera - Rapina a Napoli: le immagini delle cassette di sicurezza svuotate e la rabbia dei clienti - Video; Napoli, rapina in banca con 25 ostaggi: caccia alla 'banda del buco'. Al vaglio immagini telecamere. Rapina in banca a Napoli: oltre 40 cassette di sicurezza trafugate. Rapinatori con la maschera di The RockIn diretta da Napoli le ultime notizie sulla rapina alla Credit Agricole di piazza Medaglie d'oro all'Arenella del 16 aprile ... fanpage.it Rapina a Napoli nella banca Credit Agricole, ostaggi liberati dai carabinieri: criminali in fuga dalle fogneRapina a Napoli nella banca Credit Agricole in piazza Medaglie d'Oro, liberati gli ostaggi. Banda fuggita tramite rete fognaria ... virgilio.it Nelle ricevitorie di Napoli sono apparsi i numeri della Smorfia collegati alla rapina alla Credit Agricole dell’Arenella. C’è chi parla del “terno della banca” facebook Rapina a #Napoli, parla il geologo: "Il cunicolo non è consolidato". Cosa sappiamo finora x.com