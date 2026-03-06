Napoli 2-0 sul Torino il raddoppio è di Elmas | prima gol stagionale per il macedone

Il Napoli ha battuto il Torino 2-0 allo Stadio Diego Armando Maradona. Alisson Santos ha segnato il primo gol nel primo tempo, mentre Elmas ha concluso la partita con il suo primo gol stagionale, portando il punteggio sul 2-0.

Il Napoli raddoppia contro il Torino e lo fa con il primo gol stagionale di Elmas. Dopo il gol nel primo tempo di Alisson Santos, arriva il raddoppio di Elmas per il momentaneo 2-0 allo Stadio Diego Armando Maradona. Un gol cercato, voluto e desiderato da mesi quello di Elmas. Lo stesso macedone, nel pre-partita ai microfoni di DAZN, ha raccontato la sua tristezza di non esser ancora riuscito a segnare il primo gol stagionale nonostante le sue medie di gol nelle passate stagioni. Detto fatto, con la girata su assist di testa di Politano arriva il raddoppio del Napoli e il primo gol stagionale di Elmas.