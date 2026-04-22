Napoli polemica sul 25 aprile | il PD critica l’evento sulla rimigrazione

A Napoli si accende la discussione sul 25 aprile, giornata simbolo della liberazione, dopo che il Partito Democratico ha espresso critiche nei confronti di un evento programmato per quella data. L’evento, che si concentrerà sul tema della remigrazione, ha suscitato reazioni contrastanti tra i diversi protagonisti politici. La polemica si concentra sulla scelta di dedicare l’iniziativa a questa tematica, che ha diviso opinioni nella città.

Il Partito Democratico ha lanciato una dura contestazione contro l’organizzazione di un evento a Napoli previsto per il 25 aprile, focalizzato sul tema della cosiddetta remigrazione. La polemica nasce dalla partecipazione prevista di Luca Marsella, figura già coinvolta in episodi giudiziari per aggressioni alle forze dell’ordine e nota per aver accostato la Resistenza alla criminalità organizzata, oltre alla presenza annunciata di Gennaro Sangiuliano, attuale capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione Campania ed ex esponente del governo Meloni. La nota ufficiale, firmata da Sandro Ruotolo, responsabile della Memoria nella segreteria nazionale del PD, e da Marco Sarracino, incaricato dei temi legati al Mezzogiorno, Coesione e aree Interne, definisce l’iniziativa un vero e proprio affronto alla memoria storica della città napoletana.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Napoli, polemica sul 25 aprile: il PD critica l’evento sulla rimigrazione Notizie correlate Leggi anche: La Russa sul 25 Aprile, è polemica 25 aprile, polemica sul manifesto. Lega: "Rompere l'assedio di chi? La sinistra si appropria della festa senza alcun diritto"E' polemica politica su un manifesto che promuove un evento ai Giardini Serravalle in occasione della Festa della Liberazione. Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Le piazze del 25 aprile; Napoli, bufera sul convegno sulla remigrazione alla vigilia del 25 Aprile; Polemica per le comunioni il 25 aprile: Nessuno sta sminuendo la festa della Liberazione; Calolziocorte, tensione nell’ANPI sul 25 aprile. Il tecnico del Napoli vince il premio per la quinta volta in carrieraAntonio Conte, allenatore del Napoli campione d'Italia nel 2024-25, vince la Panchina d'Oro, la quinta della sua carriera: E' sempre un piacere immenso ricevere questo premio perché viene dai miei co ... calciomercato.com Qualche giorno fa, a Napoli, sono state trafugate decine di cassette di sicurezza da una banca e diversi clienti stanno chiedendo un risarcimento. https://lifestyle.everyeye.it/notizie/rapina-banca-napoli-perch-ottenere-risarcimento-cassette-difficile-873444.ht - facebook.com facebook Piazza Municipio a #Napoli accoglie i ragazzi e le ragazze delle scuole questa mattina per il #VolleyS3 in piazza ! Divertimento assicurato… vi aspettiamo! x.com