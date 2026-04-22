Il presidente del Senato ha suscitato reazioni tra gli esponenti politici dopo aver commentato il 25 aprile, provocando una polemica. Le sue dichiarazioni hanno diviso le opinioni, portando alcuni a criticare il modo in cui si è espresso riguardo a eventi storici e alla memoria dei caduti. La discussione si è concentrata sulle differenze tra il rispetto per le vittime e le interpretazioni storiche, alimentando il dibattito pubblico su questo tema.

Se i morti sono tutti uguali davanti alla pietà, non è così davanti alla Storia. Almeno è quello che devono aver pensato i molti esponenti politici che hanno stigmatizzato le dichiarazioni del presidente del Senato, Ignazio La Russa. Infatti, a pochi giorni dalle celebrazioni per la Liberazione, il clima politico italiano si è incendiato dopo che La Russa, a margine dell’apertura del Salone del Mobile, ha riportato al centro della scena la legittimazione storica della Repubblica sociale italiana (Rsi) proprio alla vigilia della festa nazionale. "Quando ero ministro della Difesa, nessuno mi obbligava, ma andavo a rendere omaggio al monumento che c’è al cimitero di Milano ai partigiani e portavo una corona, poi andavo al Campo 10 dove sono sepolti molti ignoti, diversi caduti della Repubblica sociale italiana.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La Russa sul 25 Aprile, è polemica

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