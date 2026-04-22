25 aprile polemica sul manifesto Lega | Rompere l' assedio di chi? La sinistra si appropria della festa senza alcun diritto

Nella giornata del 25 aprile, si sono sollevate polemiche riguardo a un manifesto pubblicato per un evento nei Giardini Serravalle dedicato alla Festa della Liberazione. La Lega ha commentato accusando la sinistra di appropriarsi della celebrazione senza averne diritto, sollevando tensioni politiche intorno alla manifestazione e alla sua interpretazione dell’occasione. La discussione si inserisce nel dibattito più ampio sulla rappresentazione storica di questa ricorrenza.

E' polemica politica su un manifesto che promuove un evento ai Giardini Serravalle in occasione della Festa della Liberazione. “Pd e alleati dell’estrema sinistra continuano ad appropriarsi della festa del 25 aprile senza averne alcun diritto. Quest’anno l’amministrazione comunale ha alzato il.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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