caivano carabinieri arrestano pusher e trovano armi in casa tra cui una penna pistola

I carabinieri di Caivano hanno arrestato un uomo di 35 anni, già noto alle forze dell’ordine. Durante un controllo, hanno trovato droga e diverse armi, tra cui una penna-pistola nascosta in casa. L’uomo ora si trova in cella in attesa di essere ascoltato dall’autorità giudiziaria.

Pusher in manette a Caivano. I carabinieri della stazione locale hanno arrestato un uomo di 35 anni, pregiudicato, per detenzione di droga e armi clandestine. I militari, impegnati in un servizio mirato al contrasto dello spaccio di stupefacenti, hanno individuato un tossicodipendente e lo hanno seguito fino all’abitazione dell’indagato. Nel corso dei controlli, all’interno dell’armadio della camera da letto, è stata trovata una scatola in metallo contenente diverse armi. In particolare, è stata sequestrata una pistola artigianale interamente in plastica, riproduzione di una Glock a salve, priva di componenti metalliche. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

