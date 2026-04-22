L’amministrazione comunale di Napoli ha annunciato un nuovo piano di interventi e un aumento di fondi destinati al recupero e alla tutela dell’Arco di Torre Cervati, situato nel quartiere Posillipo. L’obiettivo è preservare il monumento, che rappresenta un punto di interesse storico e architettonico della zona. L’annuncio è stato dato attraverso una comunicazione ufficiale, senza ulteriori dettagli sui tempi o sui metodi di intervento.

L’amministrazione di Napoli ha fornito un aggiornamento ufficiale riguardante il piano di recupero e la protezione dell’Arco di Torre Cervati, situato nel quartiere Posillipo. La gestione del manufatto storico è attualmente sospesa a causa di una necessaria revisione tecnica del progetto originale, che richiederà un nuovo confronto con le autorità competenti per la tutela dei beni culturali. Evoluzione tecnica e nuove risorse per il restauro. Il percorso volto alla salvaguardia della struttura monumentale ha subito un mutamento sostanziale nelle sue basi progettuali. Le analisi effettuate hanno evidenziato l’esigenza di introdurre una variante al piano d’intervento iniziale, mossa dalla volontà di garantire che ogni azione di consolidamento rispetti rigorosamente i canoni architettonici e storici del sito.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Napoli: nuovo piano e più fondi per salvare l’Arco di Torre Cervati

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