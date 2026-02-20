Domani i funerali di Angela Luce | camera ardente al Maschio Angioino
Angela Luce, attrice simbolo del cinema italiano, morirà domani e i suoi funerali si terranno nel pomeriggio. La camera ardente sarà allestita al Maschio Angioino di Napoli, permettendo ai fan di salutare l’attrice e ricordare le sue interpretazioni più amate. La decisione di aprire la camera ardente nasce dalla richiesta dei familiari, desiderosi che la cittadinanza possa partecipare all’ultimo saluto. L’evento si svolgerà dalle 8 di mattina, offrendo a tutti la possibilità di rendere omaggio prima delle esequie.
Per consentire alla cittadinanza di rendere l'ultimo omaggio ad Angela Luce sarà allestita la camera ardente domani, sabato 21 febbraio, dalle 8.45 alle 12.00, presso la Sala dei Baroni al Maschio Angioino. I funerali si svolgeranno domani, sabato 21 febbraio, alle ore 12.30 nella Chiesa di San Ferdinando, conosciuta come Chiesa degli Artisti, in Piazza Trieste e Trento. Lo rende noto il Comune di Napoli. NapoliToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.🔗 Leggi su Napolitoday.it
Leggi anche: Domani a Napoli camera ardente e funerali di Angela Luce: il cordoglio dell’Amministrazione comunale
Leggi anche: Achille Barosi e Chiara Costanzo, la camera ardente per i due liceali morti nella strage. La diretta a Milano, domani i funeraliVedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Il commosso addio di Alba a Maria Franca Ferrero: lutto cittadino, domani i funerali; Zichichi, venerdì a Roma i funerali del fisico nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri?; Domani i funerali di Zichichi a Roma, lutto cittadino a Erice e Trapani; Nel giorno dei funerali della signora Maria Franca ecco dove saranno divieti di sosta e transito.
Domani pomeriggio i funerali di Marco MerliniLa cerimonia per il 49enne trovato senza vita nella sua abitazione di via Tacito si terrà sabato pomeriggio nella parrocchia del quartiere ... lanuovariviera.it
Domani i funerali di Gaetano Russo, il panettiere ucciso per difendere la figliaSarno si ferma per i funerali di Gaetano Russo, il panettiere ucciso difendendo la figlia. Lutto cittadino domani alle 15 ... internapoli.it
Forza, bellezza e prorompente talento. Dopo il Teatro Sannazaro, Napoli perde un altro monumento. Addio, Angela Luce - facebook.com facebook
Addio alla voce di Napoli: è morta Angela Luce, l’attrice e cantante napoletana aveva 87 anni x.com