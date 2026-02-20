Domani i funerali di Angela Luce | camera ardente al Maschio Angioino

Angela Luce, attrice simbolo del cinema italiano, morirà domani e i suoi funerali si terranno nel pomeriggio. La camera ardente sarà allestita al Maschio Angioino di Napoli, permettendo ai fan di salutare l’attrice e ricordare le sue interpretazioni più amate. La decisione di aprire la camera ardente nasce dalla richiesta dei familiari, desiderosi che la cittadinanza possa partecipare all’ultimo saluto. L’evento si svolgerà dalle 8 di mattina, offrendo a tutti la possibilità di rendere omaggio prima delle esequie.

Per consentire alla cittadinanza di rendere l'ultimo omaggio ad Angela Luce sarà allestita la camera ardente domani, sabato 21 febbraio, dalle 8.45 alle 12.00, presso la Sala dei Baroni al Maschio Angioino. I funerali si svolgeranno domani, sabato 21 febbraio, alle ore 12.30 nella Chiesa di San Ferdinando, conosciuta come Chiesa degli Artisti, in Piazza Trieste e Trento. Lo rende noto il Comune di Napoli. NapoliToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Leggi anche: Domani a Napoli camera ardente e funerali di Angela Luce: il cordoglio dell’Amministrazione comunale

Leggi anche: Achille Barosi e Chiara Costanzo, la camera ardente per i due liceali morti nella strage. La diretta a Milano, domani i funerali

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.