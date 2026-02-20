Camera ardente per Angela Luce al Maschio Angioino i funerali nella Chiesa degli Artisti

Angela Luce è scomparsa all’età di 82 anni, a causa di una lunga malattia. La sua morte ha suscitato grande dolore tra amici e colleghi, che ricordano la sua passione per il teatro e la recitazione. Domani si terranno i funerali nella Chiesa degli Artisti di Napoli, con una cerimonia semplice e raccolta. Prima, al mattino, si svolgerà la camera ardente nella Sala dei Baroni del Maschio Angioino.

Si terranno domani i funerali di Angela Luce, nella Chiesa degli Artisti di Napoli. Al mattino camera ardente nella Sala dei Baroni del Maschio Angioino.🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Domani i funerali di Angela Luce: camera ardente al Maschio Angioino Leggi anche: Angela Luce, domani camera ardente e funerali. Il cordoglio di vip e politici Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Ci ha lasciati Angela Voric; ? Il dramma di Angela, morta a soli 45 anni: lascia nel dolore marito e figlioletto - BresciaToday; Cena a lume di candela per riflettere su uno stile di vita più sostenibile: l'iniziativa 'M'illumino di meno' in parrocchia a San Pio X; Imprenditrice protagonista della siderurgia bresciana: è morta Angela Zanola - BresciaToday. Morta Angela Luce, i funerali a Napoli il 21 febbraioIl sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e l'Amministrazione comunale di Napoli esprimono «il più profondo e sentito ... msn.com L'ULTIMO CANTO DELLA REGINA: ADDIO AD ANGELA LUCE All'alba di questa mattina, mentre Napoli si svegliava tra le nuvole, si è spenta la Luce della nostra terra. Angela Luce, l'ultima grande interprete del teatro e della canzone napoletana, ci ha lasc - facebook.com facebook Addio alla voce di Napoli: è morta Angela Luce, l’attrice e cantante napoletana aveva 87 anni x.com