Napoli Maresca al posto di Conte in panchina | le ultimissime

A cinque giornate dalla fine del campionato, nel Napoli si stanno prendendo decisioni significative riguardo alla guida tecnica della squadra. La questione riguarda il cambio di allenatore, con un nuovo nome pronto a subentrare. La squadra deve ancora ottenere la qualificazione alla Champions League, ma le discussioni interne si concentrano anche sul futuro della panchina. La situazione si sviluppa mentre la stagione volge al termine.

Colpo di scena in casa Napoli a cinque giornate dal termine del campionato: ecco cosa sta accadendo. Mancano cinque turni al termine della stagione e c’è una ancora una qualificazione alla prossima Champions League da conquistare, ma in casa Napoli si ragiona già sulla questione panchina. Antonio Conte, nonostante un contratto fino al 30 giugno 2027, potrebbe fare le valigie in estate e accettare la corte della FIGC per tornare ad allenare la Nazionale italiana. Maresca (Ansa Foto) – calciomercato.it Proprio in virtù di questo, il presidente Aurelio De Laurentiis sarebbe già al lavoro per non farsi trovare impreparato in caso di addio dell’ex Juve: secondo quanto evidenziato da ‘Tuttomercatoweb’, nei giorni scorsi i vertici societari del Napoli avrebbe avuto un contatto con Enzo Maresca per un eventuale post Conte.🔗 Leggi su Calciomercato.it

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