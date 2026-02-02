Panchina d’oro | vince Antonio Conte Contento per le buone notizie su Di Lorenzo Maresca premiato per Conference e Mondiale

Antonio Conte vince la Panchina d’oro. Dopo la vittoria contro la Fiorentina che gli ha restituito fiducia, il tecnico del Napoli festeggia anche questo riconoscimento. Buone notizie arrivano anche da Giovanni Di Lorenzo, che non si è rotto il legamento ma ha subito un trauma al ginocchio. Maresca, invece, riceve un premio speciale per le sue prestazioni in Conference e ai Mondiali.

Dopo la vittoria sulla Fiorentina, che lo ha rilanciato in un momento negativo, e le buone notizie su Giovanni Di Lorenzo (il difensore non si è rotto il legamento crociato anteriore; si tratta, bensì, di un trauma distorsivo di secondo grado del ginocchio sinistro) Antonio Conte continua a sorridere con un altro successo: è il vincitore della 34esima edizione della Panchina d'oro. L'allenatore del Napoli è stato votato infatti dai propri colleghi quale miglior allenatore della scorsa stagione di Serie A, in cui ha condotto la squadra allo scudetto L'articolo Panchina d’oro: vince Antonio Conte. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

Questa sera a Firenze Antonio Conte torna a sollevare il trofeo della Panchina d’oro, la quinta volta in carriera.

Argomenti discussi: Antonio Conte vince la 34ª edizione della Panchina d’oro: Grazie ai colleghi per il voto, condivido il premio con club, staff e calciatori; Max Canzi vince la Panchina d'Oro per la Serie A Women: Grazie al club, al mio staff e alle ragazze, protagoniste di una stagione fantastica; A Giovanni Stroppa la Panchina d’oro Serie B; Panchina d’oro, Conte il favorito: oggi le votazioni a Coverciano.

Conte vince la Panchina d’Oro e rilancia l’allarme: «Troppe partite, tutti d’accordo ma non cambia nulla»Sul mercato, invece, Conte ha preferito restare defilato. Alla domanda su Alisson Santos, nuovo acquisto azzurro, la risposta è stata diplomatica e coerente con la sua linea: «Di mercato dovete ... napolipiu.com

Conte vince la Panchina d'oro per lo scudetto con il NapoliFIRENZE - Antonio Conte vince la Panchina d'oro per la Serie A stagione 2024-25, riconoscimento giunto alla 34ª edizione che viene assegnato ogni anno dagli allenatori ai propri colleghi in concomitan ... msn.com

Antonio Conte replica a Max Allegri Dopo le parole di questa mattina in conferenza stampa, dove Allegri è intervenuto sulla questione calendari fitti, "criticando" la polemica portata avanti da Conte, ora è arrivata anche la risposta frecciatina dell'allenatore de facebook

