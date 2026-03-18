Il Napoli sogna lo scambio Pellegrino-Lucca col Parma

Il Napoli sta valutando un possibile scambio tra Pellegrino e Lucca con il Parma in vista del mercato estivo. Il club azzurro monitora da vicino l’attaccante argentino del Parma, mentre il giocatore di proprietà del Napoli potrebbe essere coinvolto nell’operazione. La trattativa tra le due squadre riguarda principalmente i diritti sui calciatori e le modalità di trasferimento. La situazione rimane ancora in fase di valutazione.

Il club di De Laurentiis, in vista del prossimo mercato estivo, segue con interesse l’attaccante argentino del Parma Mateo Pellegrino. Gli azzurri sono disposti ad inserire nella trattativa il calciatore Lorenzo Lucca per portare a termine una possibile trattativa. “Un po’ più in là, a Parma, c’è Mateo Pellegrino: classe 2001, comunitario, il Napoli lo sta seguendo con interesse per il ruolo che sarà alle spalle di Hojlund tra un anno. Se Lucca interessasse ai ducali, se ne potrebbe parlare tra qualche settimana, quando l’attaccante rientrerà dal prestito al Nottingham”. Ag. Vergara: “Peccato per l’infortunio, Gattuso era pronto per convocarlo in Nazionale” Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Il Napoli sogna lo scambio Pellegrino-Lucca col Parma Articoli correlati Leggi anche: Il Napoli propone alla Lazio lo scambio Lucca-Castellanos Leggi anche: Lo scambio Lucca-Dovbyk è un’idea che avanza sulla Roma-Napoli PSV-Napoli, l'espulsione di Lucca