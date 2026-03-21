Napoli Lucca torna a giugno | Manna punta ad uno scambio con Pellegrino del Parma

Lorenzo Lucca potrebbe tornare a giocare con il Napoli a giugno, ma solo temporaneamente. Secondo fonti di stampa, l’attaccante italiano potrebbe essere inserito in uno scambio con Pellegrino del Parma. Manna, dirigente del club partenopeo, sarebbe coinvolto nelle trattative. La possibilità di un ritorno in maglia azzurra sembra concreta, anche se non si parla di una permanenza a lungo termine.

Il futuro di Lorenzo Lucca potrebbe nuovamente tingersi d’azzurro, ma solo di passaggio. Secondo quanto riportato da Il Mattino, l’attaccante italiano potrebbe rientrare al Napoli nella prossima estate, senza però restarvi stabilmente. L’ipotesi più concreta, infatti, è quella di una nuova cessione immediata, nell’ambito di una strategia di mercato. Tra le possibili destinazioni prende quota il Parma, club interessato al profilo dell’ex centravanti dell’Udinese. L’operazione potrebbe concretizzarsi attraverso uno scambio che vedrebbe coinvolto anche Mateo Pellegrino, giovane talento offensivo pronto a compiere il salto in una realtà più ambiziosa. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

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