L’arte del ghiaccio tra realtà e illusione | Morden Gore illumina Macerata con un’installazione che sfida il tempo

A Macerata, lungo corso Cavour, un’installazione di ghiaccio ha attirato l’attenzione di passanti e curiosi. L’opera di Morden Gore sfida il passare del tempo, attirando commenti di chi la trova affascinante e di chi invece la considera una provocazione. La scultura, fatta di ghiaccio, si sta sciogliendo lentamente sotto gli occhi dei cittadini, creando un’immagine che mescola realtà e illusione. La città si divide tra chi la vede come un’opera artistica originale e chi la interpreta come una critica sociale sottile. Per ora, l’install

A Macerata, in una delle vie più frequentate della città, corso Cavour, è apparso un'opera d'arte che ha subito acceso un dibattito tra ironia e critica sociale. L'artista di strada Carlo Cicarè, noto con lo pseudonimo di Morden Gore, ha realizzato un'installazione temporanea sulla vetrina del negozio di gelato Mastro Gelato, gestito da Alessandra Pierini. L'opera, frutto di una riflessione politica e culturale, si ispira al termine "Ice", acronimo dell'Immigration and Customs Enforcement, l'agenzia federale statunitense nota per le sue politiche dure verso gli immigrati e per i suoi metodi controversi, in particolare in contesti come Minneapolis.

