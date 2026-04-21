Napoli sesso e mazzette per certificati anagrafici e documenti d' identità | 119 indagati

A Napoli, un'indagine ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati di 119 persone coinvolte in un presunto sistema illecito legato a certificati anagrafici e documenti d’identità. Tra i soggetti coinvolti ci sono ex dipendenti comunali, intermediari e beneficiari di favori illeciti. Le accuse riguardano episodi di corruzione, sesso e tangenti, che sarebbero stati commessi attraverso un meccanismo di scambio di favori e denaro.

Pratiche vendute in cambio di mazzette o, in alcuni casi, anche di prestazioni sessuali. È quanto emerge da un'inchiesta della Procura di Napoli su presunti illeciti negli uffici della Seconda e della Terza Municipalità di Napoli, rispettivamente in piazza Dante e in via Lieti a Capodimonte. Centodiciannove le persone indagate fra ex dipendenti comunali, intermediari e beneficiari dei favori illegali, nei confronti dei quali è stato emesso avviso di conclusione delle indagini preliminari. Secondo quanto ricostruito dall'indagine, gli organizzatori del sistema criminale sarebbero un 53enne srilankese che procacciava connazionali con la necessità di procurarsi documenti d'identità o altri certificati anagrafici, e due impiegati, un 66enne e un 68enne.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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