Il rapporto tra l’allenatore e il club napoletano si basa su dati e risultati concreti, che rafforzano l’idea di un progetto stabile. Le cifre raccolte finora indicano un percorso positivo, lasciando poche possibilità di dubbi sulla direzione intrapresa. Tuttavia, sul fronte delle decisioni a lungo termine, permangono ancora alcune incertezze. La questione riguarda principalmente aspetti strategici che, al momento, restano aperti.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il presente sorride, il futuro resta da definire. Come racconta Marco Azzi su la Repubblica Napoli, il Napoli di Conte è già sotto esame, ma a parlare sono soprattutto i numeri: chiari, solidi, difficili da ignorare. Marco Azzi, su la Repubblica Napoli, parte proprio da qui: 65 punti dopo 31 giornate, esattamente come la scorsa stagione, ma con un carico di impegni decisamente superiore tra Champions League e Supercoppa Italiana. Secondo Marco Azzi su la Repubblica Napoli, il dato più significativo è proprio questo: stesso rendimento, nonostante più partite e una lunga serie di infortuni. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Repubblica Napoli: “Conte-Napoli, i numeri blindano il progetto: il dilemma è solo teorico”

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