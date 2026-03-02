Calciomercato Inter è duello con il Napoli per il gioiellino del Como
Durante il calciomercato, l’Inter ha mostrato interesse per Máximo Perrone, centrocampista del Como. La società nerazzurra sta valutando l’acquisto del giocatore, che nel frattempo è entrato nel mirino del Napoli. La trattativa tra le parti è ancora in corso, ma il nome di Perrone continua a essere al centro delle discussioni tra i club.
Calciomercato Inter. Il nome di Máximo Perrone torna con forza nel radar dell’Inter. Il centrocampista argentino del Como, cresciuto nel Manchester City, è uno dei profili monitorati dalla dirigenza nerazzurra in vista della prossima estate, quando il reparto mediano potrebbe andare incontro a un profondo rinnovamento. Classe 2003, Perrone è diventato uno dei punti di riferimento del Como di Cesc Fàbregas. Personalità, qualità nel palleggio e visione di gioco lo hanno reso un elemento centrale nel sistema dei lombardi, attirando inevitabilmente l’attenzione dei grandi club. L’Inter lo segue da tempo: il gradimento risale già alla scorsa estate e ora potrebbe trasformarsi in un interesse concreto. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
Leggi anche: Calciomercato, possibile duello Como-Milan per un talento del Barcellona: la situazione
Calciomercato Juve, c’è la fila per quel gioiellino che sta stregando la Serie A: Comolli lancia la sfida a Roma, Inter e Napoli! I dettaglidi Redazione JuventusNews24Calciomercato Juve, si accende la sfida per il terzino dell’Atalanta: Inter, Napoli e Roma pronte all’assalto, prezzo alle...
Aggiornamenti e contenuti dedicati a Calciomercato Inter.
Temi più discussi: Falk (Bild): Inter molto forte su Goretzka a zero. Sfida ad una super big; Inter-Genoa 2-0, pagelle: Dimarco antologico, Thuram stecca, Barella barometro; La Gazzetta dello Sport - De Laurentiis a Gravina: troppi torti arbitrali. Niente stop per Chiffi e Piccinini dopo Atalanta-Napoli e Milan-Parma; Juventus, duello di mercato con l’Inter a centrocampo: operazione da 20 milioni.
Inter, riecco il tormentone Calhanoglu: 26 milioni sul piatto, c’è già il sostituto | CMNuove voci sul futuro di Hakan Calhanoglu, sempre inseguito dal Galatasaray e che potrebbe lasciare l’Inter in estate ... calciomercato.it
Calciomercato Roma, Inter e Juventus cancellateInter-Juventus è finita da meno di 24 ore, ma le ripercussioni del Derby d’Italia si riverbereranno a lungo sulla Serie A e sul mondo arbitrale. Dopo aver ingiustamente espulso per doppia ammonizione ... asromalive.it
Calciomercato Inter, un "Lookman" per Chivu: chi è il nome che mette d'accordo tutti - facebook.com facebook
Calciomercato #Inter, un "Lookman" per #Chivu: chi è il nome che mette d'accordo tutti x.com