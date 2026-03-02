Calciomercato Inter è duello con il Napoli per il gioiellino del Como

Durante il calciomercato, l’Inter ha mostrato interesse per Máximo Perrone, centrocampista del Como. La società nerazzurra sta valutando l’acquisto del giocatore, che nel frattempo è entrato nel mirino del Napoli. La trattativa tra le parti è ancora in corso, ma il nome di Perrone continua a essere al centro delle discussioni tra i club.

Calciomercato Inter. Il nome di Máximo Perrone torna con forza nel radar dell’Inter. Il centrocampista argentino del Como, cresciuto nel Manchester City, è uno dei profili monitorati dalla dirigenza nerazzurra in vista della prossima estate, quando il reparto mediano potrebbe andare incontro a un profondo rinnovamento. Classe 2003, Perrone è diventato uno dei punti di riferimento del Como di Cesc Fàbregas. Personalità, qualità nel palleggio e visione di gioco lo hanno reso un elemento centrale nel sistema dei lombardi, attirando inevitabilmente l’attenzione dei grandi club. L’Inter lo segue da tempo: il gradimento risale già alla scorsa estate e ora potrebbe trasformarsi in un interesse concreto. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

