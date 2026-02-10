Insigne torna al Pescara dopo 14 anni | il ritorno del talento sull' Adriatico

Lorenzo Insigne torna al Pescara dopo 14 anni. L’attaccante ha deciso di rimettersi in gioco e ha firmato con la squadra che lo ha formato. La sua presenza all’Adriatico ha già acceso entusiasmo tra i tifosi, pronti a riabbracciare il loro ex beniamino. Insigne ha passato gli ultimi anni a conquistare successi altrove, ma ora vuole ripartire proprio da dove tutto è cominciato. La sua scelta ha sorpreso qualcuno, ma per lui è un ritorno che vale più di mille parole.

Un ritorno atteso, carico di significato e di emozione, inaugura una nuova pagina per il Pescara e per Lorenzo Insigne. L'ingresso in campo dell'ex capitano del Napoli, all'80' della sfida contro il Catanzaro, ha accompagnato un momento di forte attaccamento tra il giocatore e la tifoseria che lo aveva visto crescere nel club abruzzese. L'ovazione della curva ha suggellato una serata in cui passato e presente si sono stretti in un unico racconto di legami profondi con la città e la maglia biancazzurra. un rientro storico dopo quattordici anni e oltre cinquemila giorni, l'ex campione d'Europa è tornato a calcare il prato dell'Adriatico con la divisa del Pescara.

