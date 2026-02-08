Napoli esulta Conte | due novità in vista del Como ci sono dei rientri!

Dopo la vittoria contro il Genoa, il Napoli si prepara alla sfida con il Como con alcune buone notizie. L’allenatore spera di recuperare alcuni infortunati e di poter contare su nuovi rientri, mentre l’obiettivo è tornare subito alla vittoria. La squadra azzurra si presenta al match con l’energia di chi vuole dimenticare le difficoltà e riprendere il cammino in campionato.

Il Napoli, dopo la vittoria contro il Genoa, affronterà il Como. L’emergenza infortuni resta, con gli azzurri che proveranno a giocarsela a viso aperto contro la squadra di Cesc Fabregas, nella speranza che l’allenatore possa anche ritrovare alcuni di quelli che fino allo scorso match contro il Grifone erano relegati in infermeria. Buone notizie, in questo senso, potrebbero arrivare. Napoli, doppio rientro: esulta Conte. Stando a quanto riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, in casa azzurra sarebbero pronti a rientrare ben due calciatori che fino a questo momento hanno fatto parte dell’infermeria azzurra.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

In vista della trasferta di Udine contro l’Udinese, il tecnico del Napoli, Antonio Conte, sta valutando due possibili novità per la formazione.

Genoa-Napoli 2-3 pagelle: Conte esulta al 94', Hojlund beffa De Rossi: Buongiorno choc, follia Juan Jesus, McTominay koSerie A 2025-26, 24a giornata, Genoa-Napoli, 2-3, i top e flop: McTominay tra i migliori in campo, disastro Buongiorno e Juan Jesus. Hojlund doppietta con un calcio di rigore realizzato al 95'. sport.virgilio.it

Rigore da VAR al Napoli all'ultimo minuto: Conte vince in 10 in casa del GenoaAzzurri alle corde al Ferraris, salvati dalla chiamata di Di Bello: Vergara sfiorato da un avversario basta e avanza per il penalty decisivo ... tuttosport.com

IL CENTROCAMPISTA - Lobotka esulta dopo la vittoria col Genoa: "+3, forza Napoli sempre" ift.tt/G9xrO7u x.com

Vergara esulta sui social dopo Genoa Napoli Ecco cosa ha detto facebook