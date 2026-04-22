Napoli-Cremonese | Giacchetta sulla difesa avversaria Se prendiamo punti va bene così!

Nella partita tra Napoli e Cremonese, l’allenatore della Cremonese ha dichiarato che, se la squadra riuscirà a ottenere dei punti, sarà soddisfatto, anche se il risultato non dovesse essere positivo. Durante la conferenza stampa, ha sottolineato le difficoltà della difesa avversaria e ha commentato sul suo approccio alla partita. Inoltre, si è ricordato di un anno importante legato a un grande calciatore, menzionando esperienze passate e ricordi personali.

"> I Ricordi di Simone Giacchetta: L’Indimenticabile Anno con Maradona. Napoli. Durante la trasmissione “A Pranzo con Chiariello” su CRC, partner radiofonico della SSC Napoli, il dirigente sportivo della Cremonese, Simone Giacchetta, ha condiviso aneddoti personali e fornito una visione approfondita del panorama calcistico italiano. I suoi ricordi su Napoli e su Diego Maradona, insieme a riflessioni sui temi di mercato, hanno catturato l’attenzione degli ascoltatori. Un’Esperienza Magica al Fianco di Maradona. Tra le dichiarazioni più affascinanti, Giacchetta ha rievocato i momenti trascorsi al fianco di Diego Armando Maradona durante la stagione 1988, l’anno in cui il Napoli si aggiudicò la Coppa UEFA.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Napoli-Cremonese: Giacchetta sulla difesa avversaria, “Se prendiamo punti, va bene così!” Notizie correlate Zielinski parla così dopo Cremonese Inter: «Contento per il gol. Se pesano gli 8 punti dal Milan? Dico questo…»Mercato Inter, addio Sommer e dentro un centrale forte: spuntano due nomi dalla Serie A. Cremonese, il ds Giacchetta annuncia: «Oltre a Vardy non abbiamo grandi campioni, serve questo spirito. Vedremo se nelle ultime 24 ore…»Perisic, il ds del PSV gela l’Inter: l’annuncio sul futuro del croato non lascia alcun dubbio! Icardi Juventus, sondaggio dei bianconeri per... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Napoli - Cremonese, Giacchetta: Pullman davanti alla porta? Se porta punti...; Cremonese, Giacchetta: A Napoli pullman davanti alla porta? Spero di averlo a due piani...; Cremonese, il ds Giacchetta: Pullman davanti alla porta? Se vuol dire portare a casa punti, anche a due piani; Cremonese, Giacchetta: La rosa del Napoli è più forte di quella dell'Inter. Probabili formazioni Napoli-Cremonese: le sensazioni su Rrahmani e Sanabria, c’è AnguissaProbabili formazioni Napoli Cremonese - Le possibili scelte di Conte e Giampaolo per il match Napoli-Cremonese della 34^ giornata di Serie A ... fantamaster.it Cremonese, Simone Giacchetta ha parlato così in vista della sfida di venerdì al Maradona contro il Napoli. Le sue dichiarazioniCremonese, Simone Giacchetta ha parlato così in vista della sfida di venerdì al Maradona contro il Napoli. Le sue dichiarazioni ... calcionews24.com Dubbi in difesa per Napoli-Cremonese: Antonio Conte indeciso tra Sam Beukema e Alessandro Buongiorno Certo il rientro di Amir Rrahmani nella formazione titolare del Napoli, resta da decidere chi saranno i suoi compagni di reparto nel terzetto arretrato - facebook.com facebook Venerdì in campo a Napoli #TuttaUnAltraMusica #SerieAEnilive #Cremonese #NapoliCremonese x.com