Dopo la vittoria contro la Cremonese, Piotr Zielinski si presenta ai microfoni della Rai. Il centrocampista nerazzurro si mostra soddisfatto per il gol segnato, anche se non nasconde le difficoltà della partita. Quando gli chiedono se gli otto punti di distanza dal Milan pesino, risponde con una battuta, senza entrare troppo nel dettaglio. Zielinski sembra concentrato sulla corsa Champions e non si lascia distrarre dai numeri di classifica.

Dopo la solida vittoria per 0-2 maturata allo stadio Zini contro la Cremonese, l'entusiasmo in casa nerazzurra è alle stelle. Tra i protagonisti assoluti della sfida figura Piotr Zielinski, autore di una prestazione maiuscola impreziosita dalla rete che ha messo in ghiaccio il risultato. Il centrocampista, intervenuto ai microfoni di Rai Sport, ha espresso tutta la sua soddisfazione per il momento magico che sta vivendo agli ordini di Cristian Chivu, mettendo però il collettivo davanti ai successi personali.

© Internews24.com - Zielinski parla così dopo Cremonese Inter: «Contento per il gol. Se pesano gli 8 punti dal Milan? Dico questo…»

Zielinski si gode la vittoria contro la Cremonese e pensa già ai record personali.

Cristian Chivu, allenatore dell’Inter, ha commentato a DAZN la vittoria contro l’Atalanta, sottolineando il buon atteggiamento dei suoi giocatori e l’importanza del risultato.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

