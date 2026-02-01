Il direttore sportivo della Cremonese, Simone Giacchetta, parla prima del match contro l’Inter. Dice che la squadra non ha grandi campioni e che bisogna fare affidamento sullo spirito. A poche ore dall’inizio della partita, Giacchetta lascia capire che nelle ultime 24 ore si aspettano eventuali mosse di mercato o novità in rosa. La squadra si prepara con poche certezze e molta attesa.

Perisic, il ds del PSV gela l’Inter: l’annuncio sul futuro del croato non lascia alcun dubbio! Icardi Juventus, sondaggio dei bianconeri per l’argentino: ecco cosa sta succedendo per rafforzare l’attacco. Ultimissime Zaragoza Roma, dialoghi in corso col Bayern Monaco: giallorossi in attesa del via libera! C’è già l’accordo Calciomercato Napoli, cambia tutto dopo l’esito degli esami per Di Lorenzo! Tramonta la pista Zappa? Cremonese, il ds Giacchetta annuncia: «Oltre a Vardy non abbiamo grandi campioni, serve questo spirito. Vedremo se nelle ultime 24 ore.» Moviola Como Atalanta: giusto il rosso ad Ahanor, dubbi sul calcio di rigore finale. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Cremonese, il ds Giacchetta annuncia: «Oltre a Vardy non abbiamo grandi campioni, serve questo spirito. Vedremo se nelle ultime 24 ore…»

Approfondimenti su Giacchetta Inter

Il direttore sportivo della Cremonese, Simone Giacchetta, ha commentato il mercato in vista della sessione in corso, sottolineando che la squadra avrebbe bisogno di alcuni ritocchi.

Giacchetta, allenatore della Cremonese, ha commentato a Sky Sports le prossime sfide, affermando che il pronostico contro la Juventus sembra favorevole, ma sottolineando come la squadra abbia già dimostrato di saper reagire e competere ad alti livelli.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Giacchetta Inter

Argomenti discussi: Cremonese, il DS Giacchetta presenta Djuric: Fiducia in lui, grande uomo e calciatore d'esperienza funzionale a noi; Djuric: Farò del mio meglio per raggiungere l'obiettivo insieme ai miei compagni. Giacchetta:Abbiamo tanta fiducia nei suoi confronti; Cremonese, l’ex crociato Djuri?: È nato tutto a inizio mercato…; Cremo, ecco l'ufficialità: Milan Djuric è grigiorosso.

Cremonese, il ds Giacchetta sul mercato: Attenti alle possibilità, ma niente rivoluzioniIl direttore sportivo della Cremonese, Simone Giacchetta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della gara in programma contro l'Inter allo. tuttomercatoweb.com

Ds Cremonese: Inter ha fatto 2 finali di Champions, c’è poco da perdere oggi…Simone Giacchetta, dirigente sportivo della Cremonese, ha parlato così a Sky Sport prima della sfida con l’Inter ... msn.com

#Cremonese, il DS Giacchetta presenta #Djuric: "Fiducia in lui, grande uomo e calciatore d'esperienza funzionale a noi" x.com