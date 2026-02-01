Calciomercato Napoli operazione Alisson Santos ai dettagli | via allo scambio di documenti con lo Sporting

Dopo aver trovato l’accordo con lo Sporting, il Napoli sta completando le pratiche per l’arrivo di Alisson Santos. Ora si attende solo lo scambio di documenti per ufficializzare il trasferimento. La trattativa è in fase avanzata e tutto fa pensare che l’operazione si concluderà a breve.

