Napoli colpo Scamacca | Conte spinge per lo scambio con Lucca

Il Napoli sta valutando una possibile operazione di mercato che coinvolge lo scambio tra un attaccante del club e un giocatore dell’Atalanta, con l’intenzione di rafforzare il reparto offensivo nella prossima stagione. La trattativa riguarda un trasferimento tra le due squadre e vede l’interesse del tecnico nel portare a termine questa operazione. La proposta è ancora in fase di discussione tra le parti interessate.

Il Napoli sta delineando una strategia di mercato per la prossima stagione che potrebbe coinvolgere un importante movimento tra Napoli e Atalanta, con l’obiettivo di rivoluzionare l’attacco partenopeo. Al centro di questa operazione si trova Gianluca Scamacca, il ventisettenne originario di Roma che è diventato un obiettivo prioritario per la squadra azzurra. La strategia di Conte tra l’addio di Lukaku e il ritorno di Lucca. Mentre il estivo si avvicina, la gestione della punta centrale del Napoli è al centro delle atenzioni, specialmente in considerazione della possibile partenza di Romelu Lukaku. Antonio Conte ha manifestato un forte interesse nei confronti dell’attaccante dell’Atalanta, spingendo la dirigenza a valutare una proposta di scambio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Napoli, colpo Scamacca: Conte spinge per lo scambio con Lucca Notizie correlate Napoli, Conte vuole il bomber della Serie A! Occhio allo scambio con Lucca: i dettagliGianluca Scamacca diventa l’obiettivo concreto del Napoli per l’attacco: i partenopei propongono uno scambio con Lorenzo Lucca all’Atalanta. Il Napoli sogna lo scambio Pellegrino-Lucca col ParmaIl club di De Laurentiis, in vista del prossimo mercato estivo, segue con interesse l’attaccante argentino del Parma Mateo Pellegrino. Altri aggiornamenti Si parla di: Non è certo colpa dell'età media se il Napoli è svogliato. Scambio super tra Napoli e Atalanta, coinvolto Scamacca: i dettagli | CMIl club azzurro e quello nerazzurro potrebbero rendersi protagonisti di un affare pazzesco in estate: le ultimissime ... calciomercato.it Davvero l’Atalanta vuole scambiare Scamacca con Lucca?A Napoli il mercato non dorme mai, soprattutto quando c’è da rimediare ai pasticci del passato recente. L’ultima indiscrezione, lanciata da Calciomercato.com, racconta di un possibile asse bollente ... ilnapolista.it