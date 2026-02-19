Scott McTominay torna a Napoli dopo aver firmato il contratto con il club, un fatto che rafforza le ambizioni della squadra di migliorare la posizione in campionato. Il centrocampista scozzese, che ha già vestito i colori azzurri in passato, ha scelto di tornare in Italia per giocare sotto la guida di Antonio Conte, che lo conosce bene. La sua presenza potrebbe dare nuova energia al centrocampo partenopeo, soprattutto nelle sfide decisive della stagione. La sua esperienza sarà determinante per il prosieguo del campionato.

Il Napoli punta a rafforzare la propria posizione nella corsa alla prossima Champions League affidandosi al rientro di uno dei propri punti di riferimento a centrocampo. McTominay, centrocampista dai polmoni d’acciaio, viene considerato elemento chiave per garantire continuità di rendimento e solidità, soprattutto in una fase di calendario particolarmente impegnativa. L’obiettivo è consolidare la classifica e frenare le rivali, in particolare l’Atalanta, in una volata che si preannuncia molto tirata. l’infortunio al gluteo sta lentamente risolvendo grazie a un percorso di lavoro mirato e differenziato. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - McTominay torna a Napoli: Conte riabbraccia il suo fedelissimo

Napoli, riecco McTominay! Conte ritrova il suo fedelissimo, e per il rinnovo…Scott McTominay torna a Napoli dopo aver superato un infortunio, che lo aveva tenuto fuori per settimane.

Genoa – Napoli, finalmente torna un top: Conte ritrova il suo pilastroDopo settimane difficili, il Napoli torna in campo con una partita importante contro il Genoa.

