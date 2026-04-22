A Napoli, durante l’inaugurazione del movimento guidato dal generale Vannacci, alcuni vandali hanno imbrattato la sede di Futuro Nazionale con vernice rossa e affisso manifesti con insulti. L’episodio si è verificato nel pomeriggio e non ci sono ancora dettagli sulle eventuali persone coinvolte. La polizia ha avviato le indagini per identificare gli autori di questo gesto.

Vernice rossa e manifesti offensivi hanno colpito la sede di Futuro Nazionale a Napoli, proprio nel giorno dell’inaugurazione del movimento guidato dal generale Vannacci. L’atto vandalico ha preso di mira una targa in plastica posta all’ingresso della struttura, contestando la presenza dell’europarlamentare prevista per l’evento odierno. L’attacco ai simboli e il programma di mobilitazione. Sotto la targhetta imbrattata è stato affisso un cartello con la scritta Napoli antifascista, contenente anche una frase dispregiativa rivolta direttamente a Vannacci. La responsabilità dell’azione è stata assunta tramite un comunicato dai gruppi Laboratorio Insurgencia e Rete No Kings.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Napoli, attacco alla sede di Vannacci: vernice rossa e insulti

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