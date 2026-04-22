Romelu Lukaku ha interrotto l’allenamento a causa di un problema alla caviglia. La squadra ha comunicato che il calciatore si è fermato durante la sessione senza ulteriori dettagli sulle condizioni. La sua presenza in vista delle prossime partite resta in bilico, mentre i medici stanno valutando il tipo di infortunio. Si attendono aggiornamenti ufficiali sull’evoluzione della situazione.

"> Nuovi problemi fisici per Romelu Lukaku. L’attaccante del Napoli si è fermato durante una seduta di allenamento in Belgio, facendo scattare l’allarme sulle sue condizioni. Secondo quanto riportato dal Belgio, Big Rom si stava allenando con Peter Gors di MovetoCure presso il centro di Deurne Noord. La sessione, però, è durata pochissimo: dopo gli esercizi iniziali di riscaldamento e stabilizzazione, il centravanti ha interrotto il lavoro. Il motivo: caviglia destra La causa dello stop sarebbe un problema alla caviglia destra. Lukaku, visibilmente sofferente, ha lasciato il campo anzitempo e ora si attendono aggiornamenti sulle sue condizioni.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Napoli, allarme Lukaku: stop in allenamento per un problema alla caviglia

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