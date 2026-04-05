Durante il match tra Inter e Roma, Alessandro Bastoni si è fermato nel secondo tempo a causa di un problema alla caviglia. Il difensore nerazzurro ha dovuto lasciare il campo dopo aver accusato dolore, suscitando preoccupazioni tra lo staff tecnico. La partita si è giocata allo stadio di San Siro, e la sua uscita ha avuto un impatto sulla formazione in campo. La situazione verrà monitorata nelle prossime ore.

Si ferma Alessandro Bastoni durante la sfida tra Inter e Roma. Il difensore nerazzurro è stato costretto a lasciare il campo nel secondo tempo del match di San Siro, dopo aver accusato un problema alla caviglia che ha subito fatto scattare l’allarme nello staff tecnico. L’episodio si è verificato intorno al 58’, quando il giocatore ha chiesto il cambio ed è stato richiamato in panchina. Al suo posto è entrato Matteo Darmian, mentre Bastoni ha lasciato il terreno di gioco tra gli applausi dei tifosi, visibilmente dolorante e subito assistito dallo staff medico. Una volta in panchina, al difensore è stato applicato del ghiaccio sulla caviglia, segno di un fastidio che dovrà essere valutato nelle prossime ore. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Inter, stop per Bastoni: problema alla caviglia contro la Roma

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