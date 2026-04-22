Napoli 10mila giovani tra scuola e lavoro | il successo di Futuriamo

A Napoli, circa 10.000 giovani si sono riuniti alla Mostra d’Oltremare per partecipare alla cerimonia di chiusura della terza edizione di Futuriamo. L’evento, dedicato all’orientamento scolastico e professionale, ha visto la partecipazione di studenti, genitori e insegnanti, che hanno preso parte a diverse attività e incontri nel corso della giornata. La manifestazione ha rappresentato un momento di incontro tra giovani e il mondo dell’educazione e del lavoro.

Circa 10mila persone hanno affollato gli spazi della Mostra d’Oltremare a Napoli per la conclusione della terza edizione di Futuriamo, l’iniziativa dedicata all’orientamento scolastico e professionale dei giovani campani. L’evento ha la partecipazione attiva di oltre 30 istituti scolastici, 5 università e più di 50 aziende, consolidando un ponte diretto tra il mondo della formazione e il tessuto produttivo regionale. Un ecosistema integrato tra banchi di scuola e realtà aziendali. Il successo della manifestazione non è frutto di un evento isolato, ma il culmine di un percorso strutturato che ha avuto inizio già nel mese di settembre. Fin dalle prime fasi dell’anno accademico, infatti, il progetto è penetrato nelle aule scolastiche attraverso una serie di laboratori e momenti di confronto pratico.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Napoli, 10mila giovani tra scuola e lavoro: il successo di Futuriamo Notizie correlate Futuriamo chiude a Napoli: orientamento tra scuola e lavoro al centro per i giovani campaniC’è un momento, alla fine del percorso scolastico, in cui le domande pesano più delle risposte: cosa studiare, dove andare, che lavoro scegliere. Alla Mostra d’Oltremare di Napoli torna Futuriamo 2026: scuola, formazione e lavoro a confrontoDal 25 al 27 marzo alla Mostra d’Oltremare, tre giorni di formazione, laboratori e networking per costruire il futuro dei giovani. Contenuti di approfondimento Si parla di: Futuriamo chiude a Napoli: orientamento tra scuola e lavoro al centro per i giovani campani; Giovani musicisti incontrano Gustavo Dudamel al Teatro San Carlo di Napoli.