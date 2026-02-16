USA | Crescita rallenta al 3,7% Europa in allerta per impatto su commercio e politiche monetarie

Gli Stati Uniti hanno registrato un rallentamento della crescita economica, che si attesta ora al 3,7% rispetto al 4,4% del trimestre precedente, a causa di segnali di raffreddamento nel settore dei consumi e degli investimenti. Questa diminuzione preoccupa l’Europa, che teme ripercussioni sul commercio e sulle decisioni delle banche centrali. Un calo più marcato rispetto alle previsioni iniziali evidenzia una possibile modifica nelle dinamiche di crescita globale.

Rallentamento USA: La Crescita Scivola al 3,7% e l'Europa Osserva con Attenzione. La crescita economica statunitense per il 2025 è stimata al 3,7%, segnando una frenata rispetto al 4,4% del trimestre precedente. La proiezione, elaborata dal modello GDPNow della Federal Reserve Bank di Atlanta, accende i riflettori sulle possibili ripercussioni sui mercati globali, con l'Europa e l'Italia in prima linea nell'analisi delle conseguenze di un'eventuale moderazione dell'economia americana. La Stima della Fed e il Contesto Economico. Il modello GDPNow, uno strumento di previsione in tempo reale, fornisce un'istantanea dell'andamento del Prodotto Interno Lordo americano, aggiornata costantemente con l'arrivo di nuovi dati economici.