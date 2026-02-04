I mercati finanziari mondiali sono in fermento dopo aver analizzato i dati macroeconomici pubblicati all’inizio di febbraio. Le borse reagiscono alle nuove cifre, che indicano possibili cambiamenti nelle politiche monetarie di vari paesi. Gli investitori seguono con attenzione ogni movimento, pronti a adattarsi alle rotte che si delineano.

I mercati finanziari globali si preparano a una nuova fase di riallineamento dopo l’impatto dei dati macroeconomici rilasciati nei primi giorni di febbraio 2026. L’attenzione si è concentrata soprattutto sulle decisioni delle banche centrali, in particolare della Federal Reserve, che ha annunciato un’attesa proroga della politica monetaria restrittiva, nonostante segnali di stabilizzazione dell’inflazione negli Stati Uniti. L’indice dei prezzi al consumo a marzo ha mostrato una crescita moderata, inferiore alle aspettative, ma ancora al di sopra del 3%, confermando la cautela da parte della banca centrale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mercati in movimento: dati macro segnano nuove rotte per politiche monetarie globali

Moreno Zani, presidente di Tendercapital, analizza come l'intelligenza artificiale stia influenzando i mercati, le politiche monetarie e gli equilibri globali.

Dopo mesi di incertezza, i mercati finanziari sembrano aver preso una piega diversa.

