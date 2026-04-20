L’impatto dell’automazione avanzata sul mercato del lavoro ha portato a una proposta da parte di un imprenditore noto per le sue aziende nel settore tecnologico. Egli suggerisce di istituire sussidi governativi di importo elevato per aiutare le persone che potrebbero perdere il lavoro a causa dello sviluppo dell’intelligenza artificiale. La proposta si inserisce in un dibattito più ampio sulle conseguenze sociali delle innovazioni tecnologiche.

L’impatto dell’automazione avanzata sul mercato del lavoro spinge Elon Musk a proporre un sistema di sussidi governativi elevati per contrastare la perdita di occupazione derivante dall’intelligenza artificiale. Il CEO di Tesla e SpaceX ha delineato una strategia basata su pagamenti diretti ai cittadini, sostenendo che l’enorme capacità produttiva generata da robotica e AI permetterebbe di gestire questa transizione senza innescare fenomeni inflattivi. La visione di Musk tra produzione automatizzata e stabilità economica. Attraverso un messaggio pubblicato sulla sua piattaforma X, il proprietario di SpaceX ha ribadito la necessità di introdurre un reddito universale elevato, definito come UHI, erogato tramite assegni federali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Musk propone assegni elevati: il piano per l’era dell’IA

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