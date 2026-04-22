Musica valdostana | le bande giovanili brillano a Talamona

Lo scorso 11 e 12 aprile si è svolta a Talamona, in provincia di Sondrio, la sesta edizione di un concorso internazionale dedicato alle bande giovanili. Le bande provenienti da Châtillon e Pont-Saint-Martin, due realtà musicali della Valle d'Aosta, hanno partecipato all'evento, lasciando un segno nel territorio con le loro esibizioni. La manifestazione ha visto la presenza di diverse formazioni provenienti da vari paesi, tutte impegnate in esibizioni pubbliche.

Le realtà musicali di Châtillon e Pont-Saint-Martin hanno segnato il territorio durante la sesta edizione del concorso internazionale per bande giovanili, tenutosi a Talamona, in provincia di Sondrio, lo scorso 11 e 12 aprile. Le formazioni valdostane sono tornate a casa con risultati di rilievo nelle rispettive categorie, confermando il valore della formazione musicale locale su un palcoscenico competitivo che ha coinvolte diciotto formazioni totali. Il concorso ha strutturato la competizione in tre segmenti distinti: la sezione libera, la sezione A dedicata ai musicisti sotto i diciannove anni e la sezione B riservata ai gruppi under 17. In questo contesto, la Banda giovanile di Pont-Saint-Martin, guidata dalla maestra Elisa Maccarrone, è riuscita a conquistare il terzo posto nella sezione A.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Musica valdostana: le bande giovanili brillano a Talamona Notizie correlate Leggi anche: Il senno di prima. Bande giovanili: capire, prevenire, intervenire. Ancora L’era delle bande giovanili: “Allarme coltelli tra i minori. Li portano anche a scuola”. Boom di denunce nel 2025Firenze, 1 febbraio 2026 – Tra i «più» accanto ai reati maggiormente antipatici che incrementano a Firenze, ce n’è uno anche socialmente preoccupante.