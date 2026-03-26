Il senno di prima Bande giovanili | capire prevenire intervenire Ancora
Negli ultimi anni, le cronache riportano frequentemente episodi di violenza commessi da gruppi di giovani. Un articolo pubblicato 26 anni fa analizzava le modalità di comprensione, prevenzione e intervento rispetto alle bande giovanili, una tematica che si mantiene di attualità anche oggi. La questione riguarda comportamenti criminali che coinvolgono adolescenti e giovani adulti, spesso protagonisti di azioni violente e di radicamento nel territorio.
( A rticolo scritto e pubblicato 26 anni fa. Ancora attuale). Negli ultimi anni ci siamo abituati a leggere sulla stampa notizie sempre più allarmanti sulle imprese di gruppi giovanili violenti. Il termine italiano ‘banda’ sembra non sia più sufficiente a trasmettere con efficacia la violenza che questi gruppi sono capaci di esprimere e si ricorre, spesso a sproposito, a termini della nostra lingua presi a prestito da altri contesti come ‘branco’ o, soprattutto, dell’inglese con una gamma di vocaboli che vanno da gang a baby gang a hooligans e così via. Alcolici e adolescenti: consigli per non cadere nella dipendenza X L’allarme sociale e il linguaggio della violenza. 🔗 Leggi su Iodonna.it
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