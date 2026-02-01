L’era delle bande giovanili | Allarme coltelli tra i minori Li portano anche a scuola Boom di denunce nel 2025

A Firenze cresce il timore tra genitori e insegnanti. Nel 2025 sono aumentate le denunce di minori armati di coltelli, anche a scuola. La presenza di bande giovanili si fa più evidente, e le forze dell’ordine cercano di far fronte a questa escalation. La preoccupazione si diffonde tra chi teme per la sicurezza dei giovani e delle scuole.

Firenze, 1 febbraio 2026 – Tra i «più» accanto ai reati maggiormente antipatici che incrementano a Firenze, ce n'è uno anche socialmente preoccupante. E' l'aumento delle denunce di minorenni trovati in possesso di armi, prevalentemente coltelli. Sono infatti salite a 173, rispetto alle 113 del precedente periodo d'osservazione. Il dato, contenuto nella relazione della procuratrice minorile Roberta Pieri, è stato citato come esempio anche dal procuratore generale Ettore Squillace Greco, che ha inteso così condividere, alla cerimonia d'inaugurazione dell'anno giudiziario di ieri, l'ansia per «un preoccupante quadro del disagio minorile che appare come il riflesso dei problemi che si registrano nel complesso del contesto sociale».

