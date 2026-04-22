Musica indipendente | Frejico e Michiamanojack accendono il The Cage

Sabato 25 aprile, il locale The Cage ospiterà la rassegna My Generation, un evento dedicato alla musica indipendente. La serata vedrà protagonisti i musicisti Frejico e Michiamanojack, che si esibiranno sul palco nell’ambito di un progetto nato dalla collaborazione tra lo spazio live e Musicus Concentus. L’iniziativa mira a mettere in luce artisti emergenti nel panorama musicale indipendente.

Sabato 25 aprile, il locale The Cage ospiterà la rassegna My Generation, un progetto nato dalla sinergia tra lo spazio live e Musicus Concentus per dare visibilità ai talenti indipendenti. La serata vedrà sul palco Frejico e Michiamanojack, due artisti che rappresentano le realtà musicali di Livorno e Pisa in un appuntamento che punta a superare le divisioni territoriali attraverso la forza della musica. Nuove traiettorie tra cantautorato e pop indipendente. L’appuntamento al The Cage mette al centro la figura di Frejico, artista nato a Livorno nel 2000 con il nome di Tommaso Selmi. La sua evoluzione artistica ha preso una direzione decisa nel 2020, anno in cui ha iniziato a diffondere i propri lavori in autonomia.🔗 Leggi su Ameve.eu

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